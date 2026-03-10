女子プロレス「スターダム」の玖麗さやか（２５）が、不屈の闘志を燃やしている。２月７日の大阪大会でＶ９を達成したワールド王者の上谷沙弥に挑戦を表明。だが、その場で王者から挑戦を拒否された。その後、負傷箇所の手術を行うため約１か月間の欠場に入った上谷に挑戦を表明し続けているが、いまだ認められていない。取材に応じた玖麗は「とにかく今は自分の存在をアピールし続けることに意味がある。挑戦を受けてもらえる