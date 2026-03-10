高市早苗首相の名を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、プロジェクトを推し進めた「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」の溝口勇児ＣＥＯが９日、ＹｏｕＴｕｂｅ番組に出演し、高市首相や京大大学院の藤井聡教授らにおわびした。全面謝罪で騒動はどうなるのか。騒動後、Ｘなどで説明していた溝口氏はこの日、事前収録ながらも番組に出演し、「国会や外交日程で多忙な高市総理や政府、特に財務とか金融当