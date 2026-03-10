東日本大震災から15年。再び立ち上がり、復興への思いを胸に歩み続けてきたアスリートたちに、競技を続ける喜び、そして重みを聞いた。2011年3月11日。地震が発生したとき、高校1年だった桃田賢斗は武者修行に訪れていたインドネシアのコートで練習に励んでいた。「コーチに呼ばれてテレビを見ると、仙台空港を津波が襲う映像が流れていました。これが本当に日本で起きていることなのかと、あまり理解できませんでした」桃田