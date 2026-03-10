仕事中に上司が横でスマホゲームで遊んでいたら、その人を尊敬できるはずもない。上司のあまりに不誠実な振る舞いに愛想を尽かしたという投稿が寄せられた。仕事はデザイン業だという40代女性。職場では基本的に連絡手段としてLINEを使用している。そのため、業務中にスマートフォンを触ること自体は不自然な光景ではないという。しかし……。（文：篠原みつき）「隣の席なのでそっと覗いてみると携帯ゲームや賭け事をしています」