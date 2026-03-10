トップが交代した途端、長年会社を支えてきた功労者がゴミのように捨てられる。そんな「組織の変貌」は、決して珍しい話ではない。千葉県の50代男性が、ある製造業の会社で起きた凄惨なベテラン排除の実態を語った。その会社では社長交代を機に、20年、30年と勤め上げた従業員が次々と去っていったという。男性は、新社長の「大企業並みな考え」と、現場へのリスペクトの欠如に、もはや尊敬の念など微塵も抱けなくなったようだ。（