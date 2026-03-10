教員不足が指摘される昨今、非常勤講師という立場はさらに過酷を極めているという声が寄せられた。（文：湊真智人）投稿を寄せた50代女性は現在、公立学校で英語科の非常勤講師を務めている。市の予算の都合上、支払いは授業数に応じたものだが、労働実態に見合ったものではなかった。「授業に対しての準備、ALT（ネイティブの先生）との打ち合わせや授業準備補助、プリントの用意や小テストや試験採点、成績や所見入力などで、ど