サッカーのアジアクラブ王者を決める「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」で8強入りを懸けた一戦を控えるヴィッセル神戸。ラウンド16・FCソウル（韓国）との第2戦（11日・神戸市御崎公園球技場＝ノエビアスタジアム神戸）を前に、9日、神戸市内で選手やクラブスタッフが街頭に立ち、観戦を呼びかけた。試合告知チラシを手渡すMF濱崎健斗選手（写真：ラジオ関西）ACLEはアジアのクラブ王者を決める大会で、神戸