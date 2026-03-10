専門知識がある客は、簡単に仕事をしたい店からすると厄介な存在なのかもしれない。投稿を寄せた60代男性（山口県／ITエンジニア）は、かつて自動車メーカーの生産技術部門で働いていた。エンジンの素材から加工精度、コストまで知り尽くしている。引っ越し先のディーラーでメカニックに挨拶し、適切な対応を求めたところ、まさかの拒絶を食らったという。（文：篠原みつき）「工数もかかる作業なので、どうも面倒だったようです」