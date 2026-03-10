日本テレビ系で４月１１日にスタートする町田啓太主演の連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時）の新たなキャストが解禁され、町田演じる浮田タツキが勤めるフリースクール「ユカナイ」の代表・三雲英治役を江口洋介が演じることが１０日、わかった。江口は出演に際し「親子はもちろん、大人にも何かの気づきを与えてくれる作品になりそうで、今から撮影を楽しみにしています」とコメントした。小中学生の不