お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）を地上波に“野放し”にする特別番組が決まった。ABCテレビで3月27日深夜0時12分より『千鳥ナイト』として、3時間にわたり関西ローカルで放送される。【画像】きらびやか…『千鳥ナイト』ロゴ『千鳥ナイト』は単なる3時間の特番ではなく、ノブ、大悟それぞれがMCを務める2番組を一挙に放送する、まさに千鳥一色の深夜特番となる。前半はノブMCの「ツッコミサーキット」、後半は大悟MCの「ライ