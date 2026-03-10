「AI導入でも人は切らない」“安心”はAI、“信頼”は人間がつくる「AIに代替されたことで人員が浮いたとしても人を切ることは一切考えていない」【写真を見る】「AIで人が浮いても絶対に切らない」明治安田・永島英器社長にきく “安心”はAI、“信頼”は人間がつくる...震災が教えてくれた「数字より大切なこと」金融のみならず様々な業界でAIによる業務の効率化や人員の削減などが進むなか、明治安田生命の永島英器社長はJNNの