【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのD組が9日、米マイアミで行われ、ドミニカ共和国、ベネズエラの突破が決まった。11日の両チームの対戦で敗者が同組2位となり、14日（日本時間15日）の準々決勝でC組1位の日本と顔を合わせる。ドミニカ共和国はイスラエルに10―1で快勝して3連勝。二回にタティス（パドレス）が満塁本塁打を放った。2連勝中のベネズエラはニカラグア戦。