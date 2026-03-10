封鎖状態に陥っている中東の石油輸送の要衝ホルムズ海峡について、アメリカのトランプ大統領は「掌握することを検討している」との考えを明らかにしました。トランプ大統領は9日、CBSテレビの取材に対し、イランが封鎖を宣言して石油タンカーの航行が停止しているホルムズ海峡について、アメリカが「掌握することを検討している」と答えました。その上で、イラン攻撃について「やらなければいけない攻撃は全て行った」と話したとい