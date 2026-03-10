8人組グループ・timeleszが出演する10日放送のフジテレビ系『タイムレスマン』（毎週火曜深夜0：15）では、ゴールデン進出を目前に、番組のこの1年を振り返り、timelesz8人の奮闘ぶりを褒めたたえる「褒賞会」を開催。銀シャリ・橋本直が教官となって、メンバー一人ひとりを褒めて褒めて褒めまくる…はずが、予想外の波乱のトークが繰り広げられる展開となる。【写真】巻き毛がかわいすぎる寺西拓人この日は、FOD特別映像の