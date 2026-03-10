2月23日から26日までの4日間、フィリピン軍は南シナ海で、日本、アメリカとの合同演習を実施した。筆者はフィリピン軍の艦船に同乗し、台湾近海で初めてとなる演習と、中国軍による追跡で互いをけん制し合う現場を取材した。スペイン統治時代からの重要拠点へFNNなど一部メディアは、インド太平洋地域の防衛協力を強化する3カ国の合同演習「海上協同活動」への取材をフィリピン軍から許可された。我々が向かったのは、首都マニラか