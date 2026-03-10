ABCテレビは9日、お笑いコンビ千鳥がMCを務める特番「千鳥ナイト」（27日深夜0時12分）の放送を発表した。千鳥を3時間にわたって地上波に“野放し”にする特番。前半がノブがMCを務める「ツッコミサーキット」、後半は大悟がMCを務める「ライフイズBET」の2番組を一挙に放送し、千鳥一色の深夜特番となる。キャッチコピーは「ちどり明かそうぜ。」。朝まで一緒に踊り明かす感覚で、この日はテレビの前で夜更かししてみては？とい