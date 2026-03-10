ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート代表が手つなぎショットを披露し、フォロワーが騒然となっている。自身のインスタグラムを更新したのは、フランス男子のアダム・シャオイムファ（フランス）。五輪ではショートプログラム（ＳＰ）３位と好発進し、フリーを終えて７位入賞した選手だ。日本時間１０日までの投稿で「オリンピック後のスイスでの素晴らしい時間」とつづり、スイス女子代表のキミー・レポンドと親密そう