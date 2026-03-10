侍ジャパンの中日・高橋宏斗投手（２３）が９日、先発予定の１０日・チェコ戦で１次Ｒ全勝に貢献する決意を示した。ブルペンでの投球練習などで最終調整。１位通過は決定しており、「全部勝ってマイアミに行きたい思いは全員あると思う」とした上で「マウンドに上がった時には１００％力が出せる状態にしたい」と力強く話した。２番手で登板する予定の金丸とともにチーム最年少。それでも同じく最年少で出場した前回２３年に決