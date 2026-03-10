TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリカットする様子を公開した。6日に放送された金曜メインキャスターを務める報道番組「Nスタ」でボブヘアを披露していた日比アナは、インスタグラムでも「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました! 33センチほどをバッサリと」と報告。束ねられた髪を自らハサミで切る様子の動画をアップし「誰かの役に立てれば…そんな