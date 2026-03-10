【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２３９・２５ドル高の４万７７４０・８０ドルとなり、３営業日ぶりに値上がりした。原油高を受けて午前中は一時、９００ドル近く急落したが、トランプ米大統領が米ＣＢＳのインタビューで「イランとの戦争はほぼ終わった」と述べ、市場に早期終結への期待感が広がった。トランプ氏の発言を受けて原油価格は一転して急落した。ニュ