ビベルトライク、冬でも使える3輪EVへ神奈川県伊勢原市を拠点に小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブルは、屋根付きEVトライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を展開しています。3人乗りという実用的なレイアウトが支持を集める同モデルで、2026年2月には全車種対応の専用スタッドレスタイヤの販売も始まりました。【画像】超カッコイイ！ これが新車69万円の「3人乗りモデル」です！ 画像で見る！（46枚）ビベルト