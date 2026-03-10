ラトビアに敗れて1次リーグ敗退が決まった小川亜希（左）、中島洋治組＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第4日（9日）車いすカーリングの混合ダブルス1次リーグ最終戦で、昨年の世界選手権を制した日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）はラトビアのペアに4―10で敗れ、3勝4敗の6位で敗退が決まった。パラアイスホッケーの日本は1次リーグB組第2戦でカナダと対戦。（共同）小川亜希