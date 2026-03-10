ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）。等身大な私服姿がアップされた。中井が通う勇志国際高校の公式インスタグラムでは「中井亜美さん銅メダル獲得ミラノ・コルティナオリンピックに出場した２年中井亜美さんが、見事フィギュアスケート女子で銅メダルに輝きました。改めておめでとうございます」と祝福。「入学式では新入生代表として『夢はミラ