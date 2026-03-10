第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）を３連勝で１位通過した日本が、米マイアミで行われる１４日（日本時間１５日）の準々決勝に「必勝リレー」で臨む可能性が９日、浮上した。先発はドジャース・山本由伸投手（２７）に託し、２番手で“奪三振男”のロッテ・種市篤暉投手（２７）か、メジャー通算４８勝のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）を投入するプランが候補に挙がる。対戦が有力視されるＤ組のドミニカ共和国、ベネズエラ撃破