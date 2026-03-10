◆ＷＢＣＢ組１次ラウンド英国８―１ブラジル（９日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）３戦全敗となった英国とブラジルがともに最終戦で初勝利を目指した一戦は、英国が８―１で快勝した。先制したのはブラジル。４回までノーヒットだったが５回２死一塁からカルモの左翼線二塁打で一塁走者がホームインした。英国は、ブラジル・沢山優介（ヤマハ）のイタリア戦に続く２試合連続無失点の好投に抑えられていたが５回、