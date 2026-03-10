NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5103.70（-55.00-1.07%） 金４月限は反落。時間外取引は、イラン戦争が長期化するとの見方から、ドルが安全資産として買われたことを受けて急落した。ただ主要７カ国（Ｇ７）財務相の緊急会合で石油備蓄を共同で放出する可能性について協議すると伝えられると、下げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、戻りを売られる場面も見られたが、ドル安を受