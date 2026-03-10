NY株式9日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均47740.80（+239.25+0.50%） S＆P5006795.99（+55.97+0.83%） ナスダック22695.95（+308.27+1.38%） CME日経平均先物54505（大証終比：+1905+3.49%） きょうのＮＹ株式市場、終盤に買い戻しが強まり、ダウ平均は反発。序盤は一時８８６ドル安まで下落していた。週明けの原油価格が１００ドルを一気に突破したことを受け、市場ではスタグ