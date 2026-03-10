NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の国籍を決める手続きのために、松江に帰ってきた松野家の人々が錦織（吉沢亮）やサワ（円井わん）たちと久々の再会を果たす。 参考：『ばけばけ』第112話、ヘブン（トミー・バストウ）たちが手続きのために久しぶりの松江へ 一時はヘブンがフィリピンへと旅立ってしまうのでは