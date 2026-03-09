静岡発のセレクトショップ「ピーエヌジーストア（PNG STORE）」が、東京初の店舗「PNG STORE TOKYO」を原宿にオープンする。営業開始日は3月14日。【画像をもっと見る】ショップ名「PNG」は「People Nexus Gather」の略で、「人が集い、つながり、新しい流れが生まれる場所」という意味を込めて命名。街や人、それぞれのスタイルに寄り添いながら、環境が変化しても揺るがない軸を持ち続けることをコンセプトに掲げている。ま