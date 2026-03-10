■Ｊディスプレ 52円(+25円、+92.6％) 東証プライムの上昇率トップ。ジャパンディスプレイ [東証Ｐ]が3日続急騰。8日付の日本経済新聞朝刊で、「計5500億ドル（約86兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府がジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診していることが分かった」と報じられており、これを好材料視した買いが入った。米国内で液晶などの中国製への依存を疑問