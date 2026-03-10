石塚よ、熱男になれ！巨人・阿部監督が、10日のソフトバンク戦（宇部）に向けて空路で移動。羽田空港で取材に応じ、2年目の石塚に「練習でどこにいるのか分からない。マッチみたいに声を出せばいい。それで存在感出すしかないから」と侍ジャパン・松田野手総合コーチばりの“熱さ”を求めた。将来の主軸として期待するからこその叱咤（しった）激励だ。キャンプでは自らトスを上げ恒例の「地獄の股割り連続ティー」を課すなど