DeNAから楽天にFA加入した伊藤光が1軍に初合流した。キャンプから2軍調整を続けてきた中、静岡・草薙球場で全体練習に参加。「新しい気持ちで、いい緊張感を持ってやれた」。前夜は野手会で親睦を深め「楽しい会で、ちょっと溶け込んだ感じ」と喜んだ。11日の日本ハム戦以降のオープン戦に出場する可能性があり「どんな状況でも使ってもらえたらチャンスなので頑張りたい」と意気込んだ。