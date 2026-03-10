背中の張りで別メニュー調整だった西武のネビンが、10日の阪神戦から合流する見通しとなった。昨季ベストナインにも選ばれた主軸は家庭の事情で春季キャンプは途中合流。その後も調整が遅れていたが、いよいよ実戦に本格参戦する。西口監督は「ネビンや（台湾代表の）アンコー（林安可）も帰ってくる。それによって打順もいろいろ組み合わせが出てくる」とさらなる競争激化を示唆している。