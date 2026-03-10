◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグCブロック日本新薬9―3JR東海（2026年3月9日神宮）日本新薬は先発した最速151キロ右腕の小林が5回4安打1失点、6三振を奪って勝利に貢献し1勝1敗とした。八戸学院大出身の頼もしいルーキーは「初登板で勝ててうれしい。序盤から攻めた投球ができたところが良かったと思います」と充実した表情。10日に3チームが2勝1敗で並ぶ可能性があり、その場合はポイント数などで決勝トーナ