ロッテの高卒3年目右腕の木村が、10日のオリックスとのオープン戦に先発する。本拠地ZOZOマリンでは今春初開催。開幕ローテーション入りも期待される中で、対外試合3試合で計9回2失点と調整は順調で、「体の状態は自分的にも好調なので、あとはマウンド上で発揮させるだけ。自分が優位なカウントで攻められるように、投げたい」と意気込んだ。