「スピードスケート・世界選手権」（８日、へーフェイン）短距離から長距離の４種目総合で争うオールラウンド部門の後半２種目が行われ、日本女子最多の五輪メダル１０個を獲得し、今大会限りで現役を退く女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が総合３位に入った。１５００メートルは１分５３秒４８で２位、総合トップで迎えた８人による最終の５０００メートルは７分１秒５０で６位だった。佐藤綾乃（ＡＮＡ）は最