固まりつつある牡馬クラシックの勢力図を塗り替えてみせるか。日曜中山メインは皐月賞トライアル第2弾「第75回スプリングS」（3着まで優先出走権）。2戦2勝のクレパスキュラーは底知れないポテンシャルを秘めている。精神的な危うさを抱えつつも、デビュー2戦が圧巻のパフォーマンス。ルメールとのコンビ継続で重賞獲り、一気に春の主役候補へ躍り出る。見えない完成度と走りのインパクトが一致しない。クレパスキュラーはあま