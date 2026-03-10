「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）新小結熱海富士が、“三役初白星”を横綱大の里から奪った。右四つで力強く寄り切った。大の里は１０場所ぶり、自身２度目となる初日からの連敗を喫した。横綱豊昇龍は若隆景を送り出し連勝。綱とりの大関安青錦は合口が悪い平幕義ノ富士に寄り倒され、初黒星を喫した。大関琴桜は小結若元春を押し出して２連勝とした。支度部屋から帰路に就くと、通路で待ち構えた