◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロックJFE西日本2―0パナソニック（2026年3月9日等々力）JFE西日本は高卒6年目の先発左腕・岩本賢が公式戦初先発で、5回2/3を3安打無失点と好投。2連勝に貢献し、決勝トーナメント進出へ導いた。大阪桐蔭時代は先発経験がなく、公式戦先発は中3以来。「緊張した」と話したが、左横手からスライダーとツーシーム主体にテンポ良く投げ抜き、3回までは無安打投球だった。6回途