過去10年の傾向から勝ち馬を探る「uptoデータ」。今週は「第75回スプリングS」を分析する。優先出走権が付与される皐月賞はもちろん、それ以降の芝中距離路線においても見逃せない一戦。データから浮かび上がった馬は？【前走】過去10年で最多6勝を挙げる1勝クラス組は【6・7・3・38】で連対率24.1％、複勝率29.6％。23、24年は1〜3着を独占し、昨年はフクノブルーレイクが7番人気で2着に入った。人気薄でも好走が目立つ