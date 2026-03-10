インスタグラムで報告フィギュアスケート女子の樋口新葉が9日、自身のインスタグラムを更新。「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告し、プロ転向も表明した。ファンからも労いの声が殺到した。2022年北京冬季五輪団体銀メダリストの樋口は、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。この日は「【ご報告】」として改めて競技からの引退を伝えた。「今日は3月9日、サンキューの日です。