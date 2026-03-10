団体戦フリーのキスアンドクライで爆誕ミラノ・コルティナ五輪で日本に感動を呼んだのは、フィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一組だ。個人戦での金メダルだけでなく、団体戦でも銀メダル。団体フリーから1か月、三浦の伝説シーンが突如、甦った。2月8日（日本時間9日）の団体戦ペア・フリー。好演技を披露した“りくりゅう”は、キスアンドクライで得点を待った。155.55点の自己ベスト（当時）が表示されると、驚き