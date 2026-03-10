巨人の戸郷翔征投手（２５）が９日、ＷＢＣのオーストラリア戦（東京Ｄ）で先発して４回０封と好投した侍ジャパンの菅野智之投手（３６＝ロッキーズ）の姿を刺激に、開幕へ向けて状態を上げていくことを誓った。「もちろん見ました！天覧試合でしたし、ああいうところで力を発揮できる菅野さんのすごさを改めて感じました」と興奮気味に振り返った。自身も前回２３年大会では代表入りし、米国との決勝で登板するなど世界一に