侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が“後半戦男”を再現するように上昇気流に乗る。ＷＢＣ１次Ｒではここまで３試合連続「５番・三塁」で先発出場し、１０打数１安打１打点。２４、２５年に巨人野手担当だった宮内孝太記者が、爆発が期待される岡本を「見た」。沈黙の中にも、明るい予兆が宿っている。岡本は初戦の台湾戦で１安打１打点をマークして以降、２試合連続で無安打に終わっている。３試合を終え、