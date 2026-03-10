厩舎の勢いが増している。斉藤崇厩舎はアランカールが先々週チューリップ賞3着で桜花賞の優先出走権を獲得し、先週はバステールが弥生賞ディープインパクト記念で重賞初制覇を飾った。ここはサウンドムーブがスタンバイ。3週連続のクラシック切符ゲットへ、視界は良好だ。京都芝1800メートルの未勝利戦Vから臨んだ前走シンザン記念が2着。大外16番枠から中団につけ、馬群を割りながら勝ち馬サンダーストラックに首差まで迫った