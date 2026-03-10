ジーネキングは京成杯10着から反撃へ虎視眈々（たんたん）。1週前追いはWコースで軽快な動きを見せた。追走した僚馬に遅れたものの、5F65秒8〜1F11秒7をマークした。斎藤誠師は「反応は良かった。真っすぐ走れるようになってきている」と良化具合を伝える。今回は【1・2・1・0】と良績の9Fへ距離短縮。「2000メートルは長かったので1Fでも短くなるのは良い」と力を込めた。