柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿（32＝パーク24）が9日、都内で会見し、現役引退を表明した。24年パリ五輪の出場を逃し、昨年11月の講道館杯で3回戦敗退に終わると「（28年）ロサンゼルス五輪は厳しいと思った。プロとして、勝てない自分に価値はない」と決断。約25年間の競技人生を「全てが私の青春。柔道は自分の道」と振り返った。日本男子史上最多タイ4度の世界選手権優勝。五輪では2大会に出場して銅メダルと