【ニューヨーク共同】米ニューヨークの国連本部で9日、前日の国際女性デーに合わせた記念イベントが開かれた。国連女性機関（UNウィメン）の親善大使を務める米俳優アン・ハサウェイさんや、パキスタン出身のノーベル平和賞受賞者マララ・ユスフザイさんらが演説し、ジェンダー平等の実現を訴えた。ハサウェイさんは「多くの人にとって（ジェンダー）平等はいまだ遠く離れている」と指摘。女性の権利のために声を上げて闘って