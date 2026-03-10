前走の京都記念で24年京都新聞杯以来の勝利を挙げたジューンテイクは中3週で在厩調整。吉田助手は「適度な気合乗りで変なイレ込みもない。順調ですよ」と好気配を伝えた。これまで騎手別最多の7走で騎乗した藤岡の引退に伴い、今回は武豊と新コンビを組む。「先週水曜の追い切りで感触を確かめてもらって（前進気勢があって）行くね、と言っていました」と振り返りつつ「前走も道中でガツンと来るところがあり、なだめていまし