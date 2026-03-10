３月９日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、前回覇者の中国が、なでしこジャパン最大のライバルである優勝候補の北朝鮮と対戦。全勝対決を２−１で制し、グループB首位通過を決めた。32分に先制を許した中国は、34分にチャン・チャオジューのシュートで追いつくと、前半アディショナルタイム４分に、ワン・シュアンのゴールで逆転に成功。このリードを守り切った。FIFAランキン